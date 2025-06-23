У Дніпрі суд заарештував депутатку облради, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ

Маріанна Кізіярова (раніше Мірошніченко) може вийти під заставу, що складає 757 000 грн

Слідчі дії (Фото: ДБР)

У понеділок, 23 червня, у Дніпрі суд обрав міру запобіжного заходу депутатці Дніпропетровської обласної ради – її відправили під варту з можливістю внесення застави. Про це повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Маріанну Кізіярову (раніше Мірошніченко) підозрюють у фіктивному проходженні служби для отримання виплат і створення позитивного іміджу. 18 червня Державне бюро розслідувань повідомило депутатці про підозру.

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Суд обрав їй міру запобіжного заходу – 52 дні під вартою або 757 000 грн застави.

Журналісти зазначили, що прокурор наполягав на триманні під вартою з можливістю застави у розмірі 908 000 грн, водночас захист просив нічний домашній арешт або помірну заставу.

Як пише Радіо Свобода, Кізіярова від коментарів відмовилась, раніше у своїх соціальних мережах усі звинувачення відкидала.