ДБР: На Київщині офіцери приховали факт самогубства військового, а родина отримала 15 млн грн

Підозрюваний (ДБР)

Двом офіцерам однієї з військових частин Київської області повідомили про підозру – вони приховали факт самогубства військового та спотворили результати розслідування. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Йдеться про колишнього першого заступника командира військової частини та одного з членів комісії з проведення службового розслідування.

Слідство встановило, що посадовці, проводячи розслідування, навмисно не дослідили всі обставини загибелі військового. Вони знали про факт самогубства, але склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів сім'я загиблого безпідставно отримала виплату від держави в розмірі 15 млн грн.

Колишнім службовим особам повідомили про підозру в умисному невиконанні обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Державі завдано збитків у розмірі 15 млн грн.