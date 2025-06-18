ГБР: В Киевской области офицеры скрыли факт самоубийства военного, а семья получила 15 млн
Двум офицерам одной из воинских частей Киевской области сообщили о подозрении – они скрыли факт самоубийства военного и исказили результаты расследования. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Речь идет о бывшем первом заместителе командира воинской части и одном из членов комиссии по проведению служебного расследования.
Следствие установило, что должностные лица, проводя расследование, намеренно не изучили все обстоятельства гибели военного. Они знали о факте самоубийства, но составили и подписали сфальсифицированный акт, в котором указали, что военнослужащий погиб при выполнении боевого задания.
На основании поддельных документов семья погибшего безосновательно получила выплату от государства в размере 15 млн грн.
Бывшим должностным лицам сообщили о подозрении в умышленном невыполнении обязанностей, что повлекло тяжкие последствия. Государству нанесен ущерб в размере 15 млн грн.
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