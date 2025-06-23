В Днепре суд арестовал депутата облсовета, подозреваемую в фиктивной службе в ВСУ

Марианна Кизиярова (ранее Мирошниченко) может выйти под залог, составляющий 757 000 грн

Следственные действия (Фото: ДБР)

В понедельник, 23 июня, в Днепре суд избрал меру пресечения депутату Днепропетровского областного совета – ее отправили под стражу с возможностью внесения залога. Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода.

Марианну Кизиярову (ранее Мирошниченко) подозревают в фиктивном прохождении службы для получения выплат и создания положительного имиджа. 18 июня Государственное бюро расследований сообщило депутату о подозрении.

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Суд избрал ей меру пресечения – 52 дня под стражей или 757 000 грн залога.

Журналисты отметили, что прокурор настаивал на содержании под стражей с возможностью залога в размере 908 000 грн залога, в то же время защита просила ночной домашний арест или умеренный залог.

Как пишет Радио Свобода, Кизиярова от комментариев отказалась, однако ранее в своих социальных сетях все обвинения отвергала.