В Днепре суд арестовал депутата облсовета, подозреваемую в фиктивной службе в ВСУ
В понедельник, 23 июня, в Днепре суд избрал меру пресечения депутату Днепропетровского областного совета – ее отправили под стражу с возможностью внесения залога. Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода.
Марианну Кизиярову (ранее Мирошниченко) подозревают в фиктивном прохождении службы для получения выплат и создания положительного имиджа. 18 июня Государственное бюро расследований сообщило депутату о подозрении.
Суд избрал ей меру пресечения – 52 дня под стражей или 757 000 грн залога.
Журналисты отметили, что прокурор настаивал на содержании под стражей с возможностью залога в размере 908 000 грн залога, в то же время защита просила ночной домашний арест или умеренный залог.
Как пишет Радио Свобода, Кизиярова от комментариев отказалась, однако ранее в своих социальных сетях все обвинения отвергала.
- Ранее ГБР сообщило, что в 2023 году чиновница прошла военно-врачебную комиссию и была признана годной к службе. Впоследствии она была оформлена в воинскую часть своего знакомого, где несла фиктивную службу и получала выплаты.