У Греції затримали азербайджанця, який фотографував військову базу НАТО
У Греції заарештувала громадянина Азербайджану за шпигунство після того, як 22 червня його спіймали на фотографуванні військово-морської бази Суда на північно-західному узбережжі острова Крит. Про це повідомляє eKathimerini з посиланням на співрозмовників.
26-річного чоловіка було затримано в рамках спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) та грецької поліції.
Підозрюваний народився в Азербайджані, але має польський паспорт.
Чоловік зняв номер в готелі 18 червня, попросивши номер з видом на затоку Суда. Він оплатив проживання за місяць наперед. Однак майже постійно перебував у номері і не виходив звідти.
Цифрові докази, зібрані з камери та ноутбука, знайдених у нього, містили близько 5000 файлів із зображеннями кораблів, що заходять на територію бази й залишають її.
Співрозмовники видання стверджують, що чоловік не співпрацює зі слідством.
База використовується грецькими військово-морськими силами, а також надається в користування військам США й Альянсу для логістичних і оперативних потреб.
Об’єкт відіграє важливу роль у підтримці операцій США та НАТО в регіоні, зокрема в контексті моніторингу ситуації у Східному Середземномор’ї й Північній Африці. Через свою важливість база є об'єктом підвищеної уваги як для партнерів по НАТО, так і для потенційних супротивників.
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