У Греції затримали азербайджанця, який фотографував військову базу НАТО

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

У Греції заарештувала громадянина Азербайджану за шпигунство після того, як 22 червня його спіймали на фотографуванні військово-морської бази Суда на північно-західному узбережжі острова Крит. Про це повідомляє eKathimerini з посиланням на співрозмовників.

26-річного чоловіка було затримано в рамках спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) та грецької поліції.

Підозрюваний народився в Азербайджані, але має польський паспорт.

Чоловік зняв номер в готелі 18 червня, попросивши номер з видом на затоку Суда. Він оплатив проживання за місяць наперед. Однак майже постійно перебував у номері і не виходив звідти.

Цифрові докази, зібрані з камери та ноутбука, знайдених у нього, містили близько 5000 файлів із зображеннями кораблів, що заходять на територію бази й залишають її.

Співрозмовники видання стверджують, що чоловік не співпрацює зі слідством.