В Греции задержали азербайджанца, который фотографировал военную базу НАТО
В Греции арестовала гражданина Азербайджана за шпионаж после того, как 22 июня его поймали на фотографировании военно-морской базы Суда на северо-западном побережье острова Крит. Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на собеседников.
26-летний мужчина был задержан в рамках совместной операции Национальной разведывательной службы (EYP) и греческой полиции.
Подозреваемый родился в Азербайджане, но у него есть польский паспорт.
Мужчина снял номер в гостинице 18 июня, попросив номер с видом на залив Суда. Он оплатил проживание за месяц вперед. Однако он почти постоянно находился в номере и не выходил оттуда.
Цифровые доказательства, собранные из его камеры и ноутбука, найденных у него, содержали около 5000 файлов с изображениями кораблей, входящих на территорию базы и покидающих ее.
Собеседники издания утверждают, что мужчина не сотрудничает со следствием.
Это один из ключевых стратегических объектов НАТО в Средиземном море.
База используется греческими военно-морскими силами, а также предоставляется в пользование войскам США и Альянса для логистических и оперативных нужд.
Объект играет важную роль в поддержке операций США и НАТО в регионе, в частности, в контексте мониторинга ситуации в Восточном Средиземноморье и Северной Африке. В силу своей важности, база является объектом повышенного внимания как для партнеров по НАТО, так и для потенциальных противников.
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