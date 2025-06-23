В Греции задержали азербайджанца, который фотографировал военную базу НАТО

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

В Греции арестовала гражданина Азербайджана за шпионаж после того, как 22 июня его поймали на фотографировании военно-морской базы Суда на северо-западном побережье острова Крит. Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на собеседников.

26-летний мужчина был задержан в рамках совместной операции Национальной разведывательной службы (EYP) и греческой полиции.

Подозреваемый родился в Азербайджане, но у него есть польский паспорт.

Мужчина снял номер в гостинице 18 июня, попросив номер с видом на залив Суда. Он оплатил проживание за месяц вперед. Однако он почти постоянно находился в номере и не выходил оттуда.

Цифровые доказательства, собранные из его камеры и ноутбука, найденных у него, содержали около 5000 файлов с изображениями кораблей, входящих на территорию базы и покидающих ее.

Собеседники издания утверждают, что мужчина не сотрудничает со следствием.