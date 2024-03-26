У Кривому Розі був вибух – ЗСУ збили російську ракету Х-59 над районом

Вона летіла у напрямку міста

ППО (Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил ЗСУ)

Українські захисники знищили російську керовану авіаційну ракету у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомило повітряне командування "Схід".

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О 16:03 Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили авіаракету, імовірно Х-59, у напрямку Кривого Рогу.

О 16:06 місцеве ЗМІ Перший Криворізький написало про вибух у місті.

Згодом військові повідомили, що близько 16:05 знищили російську Х-59.

ДОВІДКА Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

13 лютого загарбники запустили у напрямку Одеси Х-59 – уламки ракети загарбників пошкодили недобудову та скління кількох багатоповерхівок у прибережній зоні.

4 березня українські захисники знищили Х-59, котру окупанти запустили у напрямку Дніпра.

19 березня росіяни завдали ударів по Харківській області: попередньо, били авіаційною ракетою Х-59 та з систем "Ураган". Були пошкодження, травмовано поліціянта.

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