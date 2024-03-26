В Кривом Роге был взрыв – ВСУ сбили российскую ракету Х-59 над районом
Украинские защитники уничтожили российскую управляемую авиационную ракету в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщило воздушное командование "Восток".
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В 16:03 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили авиаракету, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога.
В 16:06 местные СМИ Первый Криворожский написал о взрыве в городе.
Впоследствии военные сообщили, что около 16:05 уничтожили российскую Х-59.
СПРАВКАРакета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
- 13 февраля захватчики запустили в направлении Одессы Х-59 – обломки ракеты захватчиков повредили недострой и остекление нескольких многоэтажек в прибрежной зоне.
- 4 марта украинские защитники уничтожили Х-59, которую оккупанты запустили в направлении Днепра.
- 19 марта россияне нанесли удары по Харьковской области: предварительно били авиационной ракетой Х-59 и из систем "Ураган". Были повреждения, травмирован полицейский.
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