В Кривом Роге был взрыв – ВСУ сбили российскую ракету Х-59 над районом

Она летела в направлении города

ПВО (Иллюстративное фото: Командование Воздушных сил ВСУ)

Украинские защитники уничтожили российскую управляемую авиационную ракету в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщило воздушное командование "Восток".

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В 16:03 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили авиаракету, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога.

В 16:06 местные СМИ Первый Криворожский написал о взрыве в городе.

Впоследствии военные сообщили, что около 16:05 уничтожили российскую Х-59.

СПРАВКА Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

13 февраля захватчики запустили в направлении Одессы Х-59 – обломки ракеты захватчиков повредили недострой и остекление нескольких многоэтажек в прибрежной зоне.

4 марта украинские защитники уничтожили Х-59, которую оккупанты запустили в направлении Днепра.

19 марта россияне нанесли удары по Харьковской области: предварительно били авиационной ракетой Х-59 и из систем "Ураган". Были повреждения, травмирован полицейский.

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