У Києві Блінкен говорив про майбутню зустріч Зеленського та Байдена – нардепка Кравчук

Нардепка Кравчук розповіла, що під час візиту Ентоні Блінкена до Києва також обговорювали американські інвестиції у спільні проєкти з оборони

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: EPA)

Під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорювалася можливість зустрічі лідера США Джо Байдена та президента Володимира Зеленського найближчими тижнями, а також спільні проєкти з оборони. Про це LIGA.net розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук від Слуги народу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Кравчук, також йшлося про можливу участь американського президента у саміті миру.

Вона акцентувала, що під час зустрічі говорили про американські інвестиції у спільні проєкти з оборони. Блінкен, зокрема, заявив, що США готові виділити спеціальний фонд у $2 млрд, які фінансуватимуть й копродукцію.

"Зараз тренд, щоб наші партнери купували зброю у нас. Бо ми виробляємо набагато більше, ніж самі можемо оплатити з бюджету. У 2024 році нам не вистачає $10 млрд на те, щоб повністю викупити те, що робить наш ВПК. І копродукція може бути хорошим виходом", – розповіла вона.

Зокрема, нардепка зауважила, що сам факт візиту держсекретаря США до Києва важливий, адже це перший візит після голосування Конгресом США за пакет допомоги, а також після переговорів щодо майбутньої безпекової угоди між Україною та США.

"Блінкен мав мандат щодо переговорів про деталі угоди. Штати – наш ключовий партнер у військовій допомозі, а безпекові угоди – це саме про наші гарантії на той час, поки ми повноцінно не станемо членами НАТО", – зазначила Кравчук.

16 травня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила про те, що Сполучені Штати готують для України ще один пакет терміново необхідної допомоги.

Під час візиту до Києва Блінкен заявив, що США планують укласти з Україною угоду у сфері безпеки терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української оборони та зміцнення військово-промислового комплексу.

Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США заявив, що Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, щоб захистити людей там.

Блінкен під час візиту до України відвідав виробництво вітчизняних безпілотників.

Читайте також: Блінкен здійснив візит до Києва. LIGA.net дізналася, як його оцінюють у Раді