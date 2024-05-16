У Києві Блінкен говорив про майбутню зустріч Зеленського та Байдена – нардепка Кравчук
Під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорювалася можливість зустрічі лідера США Джо Байдена та президента Володимира Зеленського найближчими тижнями, а також спільні проєкти з оборони. Про це LIGA.net розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук від Слуги народу.
За словами Кравчук, також йшлося про можливу участь американського президента у саміті миру.
Вона акцентувала, що під час зустрічі говорили про американські інвестиції у спільні проєкти з оборони. Блінкен, зокрема, заявив, що США готові виділити спеціальний фонд у $2 млрд, які фінансуватимуть й копродукцію.
"Зараз тренд, щоб наші партнери купували зброю у нас. Бо ми виробляємо набагато більше, ніж самі можемо оплатити з бюджету. У 2024 році нам не вистачає $10 млрд на те, щоб повністю викупити те, що робить наш ВПК. І копродукція може бути хорошим виходом", – розповіла вона.
Зокрема, нардепка зауважила, що сам факт візиту держсекретаря США до Києва важливий, адже це перший візит після голосування Конгресом США за пакет допомоги, а також після переговорів щодо майбутньої безпекової угоди між Україною та США.
"Блінкен мав мандат щодо переговорів про деталі угоди. Штати – наш ключовий партнер у військовій допомозі, а безпекові угоди – це саме про наші гарантії на той час, поки ми повноцінно не станемо членами НАТО", – зазначила Кравчук.
16 травня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила про те, що Сполучені Штати готують для України ще один пакет терміново необхідної допомоги.
- Під час візиту до Києва Блінкен заявив, що США планують укласти з Україною угоду у сфері безпеки терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української оборони та зміцнення військово-промислового комплексу.
- Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США заявив, що Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, щоб захистити людей там.
- Блінкен під час візиту до України відвідав виробництво вітчизняних безпілотників.
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