В Киеве Блинкен говорил о предстоящей встрече Зеленского и Байдена – нардеп Кравчук

Нардеп Кравчук рассказала, что во время визита Энтони Блинкена в Киев также обсуждали американские инвестиции в совместные проекты по обороне

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев обсуждалась возможность встречи лидера США Джо Байдена и президента Владимира Зеленского в ближайшие недели, а также совместные проекты по обороне. Об этом LIGA.net рассказала народный депутат Евгения Кравчук от Слуги народа.

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По словам Кравчук, речь также шла о возможном участии американского президента в саммите мира.

Она акцентировала, что во время встречи говорили об американских инвестициях в совместные проекты по обороне. Блинкен, в частности, заявил, что США готовы выделить специальный фонд в $2 млрд, которые будут финансировать в том числе и копродукцию.

"Сейчас тренд, чтобы наши партнеры покупали оружие у нас. Потому что мы производим гораздо больше, чем сами можем оплатить из бюджета. В 2024 году нам не хватает $10 млрд на то, чтобы полностью выкупить то, что делает наш ВПК. И копродукция может быть хорошим выходом", – рассказала она.

В частности, нардеп отметила, что сам факт визита госсекретаря США в Киев важен, ведь это первый визит после голосования Конгрессом США за пакет помощи, а также после переговоров относительно будущего соглашения по безопасности между Украиной и США.

"У Блинкена был мандат по переговорам о деталях соглашения. Штаты – наш ключевой партнер в военной помощи, а соглашения по безопасности – это как раз о наших гарантиях на то время, пока мы полноценно не станем членами НАТО", – отметила Кравчук.

16 мая спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что Соединенные Штаты готовят для Украины еще один пакет срочно необходимой помощи.

В ходе визита в Киев Блинкен заявил, что США планируют заключить с Украиной соглашение в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое будет направлено на поддержку украинской обороны и укрепление военно-промышленного комплекса.

Зеленский во время встречи с госсекретарем США заявил, что Украине нужно две системы Patriot для Харькова и области, чтобы защитить людей там.

Блинкен во время визита в Украину посетил производство отечественных беспилотников.

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