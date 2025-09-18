У Литві розглянуть питання про те, щоб дозволити військовим швидше збивати небезпечні дрони

Дрон (Ілюстративне фото: x.com/Lithuanian_MoD)

Сейм Литви в терміновому порядку розгляне пропозицію, яка дасть змогу військовим швидше і простіше збивати дрони, що становлять загрозу повітряному простору країни. Про це повідомляє LRT.

Згідно з поправками, які уряд схвалив 17 вересня, дозволено застосовувати військову силу проти дронів, якщо вони летять у забороненій або обмеженій зоні без дотримання відповідних умов, обмежень або процедур.

"Ці законопроєкти подаються в геополітичній ситуації, коли відбуваються порушення кордонів, і ми бачимо, що ці рішення необхідні зараз", – заявив спікер Сейму Юозас Олекас.

Заступник міністра національної оборони Кароліс Алекса заявив, що потрібен швидший механізм встановлення заборонених зон. Наразі військові можуть застосовувати силу тільки проти літальних апаратів, які використовувалися як зброя в заборонених зонах.

"Зміни дадуть змогу військовим ефективніше реагувати на порушення повітряного простору дронами та за необхідності застосовувати військову силу для нейтралізації загрози, яку вони становлять", – заявив Алекса.

Йдеться про час реакції в 10 хвилин. Якщо зміни буде ухвалено, то цивільні БпЛА не зможуть літати в оголошених заборонених зонах без отримання спеціального дозволу.

Пропозиції будуть розглянуті Комітетом національної безпеки та оборони Литви наступного тижня.