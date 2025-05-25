У Миколаєві з-під завалів дістали тіло жертви російської атаки по місту

Кількість загиблих у місті збільшилась до двох

Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві з-під завалів деблокували тіло жінки, загиблої через російську атаку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Роботи з розбирання аварійних конструкцій тривають", – йдеться у дописі.

Кількість жертв у Миколаєві збільшилась до двох.

Під час нічної атаки окупанти вдарили дроном по п'ятиповерхівці у місті. Вранці про пошуки жінки під завалами будинку повідомляв глава обладміністрації Віталій Кім.

"Троє [з п'яти] поранених в стабільно тяжкому стані. 13 людей розселено в гуртожитку", – написав посадовець ввечері.

Фото: ДСНС Миколаївщини

Через масовану російську атаку по Україні загинули 13 людей, зокрема троє дітей. Всього в Україні постраждали понад 60 людей. Під ударом опинилися 13 регіонів: Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Росія здійснила комбінований удар по Україні, використавши 298 безпілотників та 69 ракет. Захисникам вдалося збити 45 крилатих ракет і знешкодити 266 БпЛА.