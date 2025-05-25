В Николаеве из-под завалов достали тело жертвы российской атаки по городу

Число погибших в городе увеличилось до двух

Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве из-под завалов деблокировали тело женщины, погибшей из-за российской атаки. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. Работы по разборке аварийных конструкций продолжаются", – говорится в публикации.

Число жертв в Николаеве увеличилось до двух.

Во время ночной атаки оккупанты ударили дроном по пятиэтажке в городе. Утром о поисках женщины под завалами дома сообщал глава обладминистрации Виталий Ким.

"Трое [из пяти] раненых в стабильно тяжелом состоянии. 13 человек расселены в общежитии", – написал чиновник вечером.

Фото: ГСЧС Николаева

Из-за массированной российской атаки по Украине погибли 13 человек, в том числе трое детей. Всего в Украине пострадали более 60 человек. Под ударом оказались 13 регионов: Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

Россия нанесла комбинированный удар по Украине, использовав 298 беспилотников и 69 ракет. Защитникам удалось сбить 45 крылатых ракет и обезвредить 266 БпЛА.