У Норвегії заявили, що не виходитимуть із договору про протипіхотні міни

Еспен Барт Ейде (Фото: x.com/EspenBarthEide)

Норвегія не планує виходити із всесвітньої конвенції про заборону протипіхотних мін, про що раніше оголосила Фінляндія. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде.

Наголошується, що на сьогодні Норвегія єдина європейська країна на кордоні з Росією, яка не планує знову розміщувати протипіхотні міни. І ситуацію не планують змінювати.

За словами глави норвезького МЗС, ще довгий час після закінчення війни важливо зберігати "глобальне тавро ганьби" щодо зброї, яка "калічить і вбиває". Також необхідно гарантувати, що деякі види озброєння, як і раніше, будуть вилучені з використання у конфліктах, включно з хімічним та бактеріологічним.

"Це конкретне рішення (Фінляндії) викликає у нас жаль. Якщо ми почнемо послаблювати нашу прихильність, це полегшить угрупованням, що воюють по всьому світу, можливість знову використати цю зброю, оскільки це знизить стигматизацію", – сказав Ейде.

Він заявив, що Норвегію не стурбована тим, що оборона може ослабнути, якщо не змінювати політику проти протипіхотних мін. За словами міністра, у країни сучасна передова система оборони, яка здатна на атаки із землі, повітря та моря.

1 квітня у Фінляндії заявили, що планують вийти з Оттавської конвенції 1997 року про заборону протипіхотних мін. У березні про аналогічний крок оголосили Польща та країни Балтії на тлі військової загрози з боку Росії.

18 березня 2025 року міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі ухвалили спільну рекомендацію своїм країнам денонсувати Оттавську конвенцію 1997 року.

19 березня у Міноборони Польщі заявили, що Варшава має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".

31 березня Le Figaro повідомляло, що існує 100% ймовірність того, що Путін може вторгнутися до однієї з країн Європи найближчими роками.