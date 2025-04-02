В Норвегии заявили, что не будут выходить из договора о противопехотных минах

Эспен Барт Эйде (Фото: x.com/EspenBarthEide)

Норвегия не планирует выходить из всемирной конвенции о запрете противопехотных мин, о чем ранее объявила Финляндия. Об этом Reuters сообщил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

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Отмечается, что на сегодняшний день Норвегия единственная европейская страна на границе с Россией, которая не планирует снова размещать противопехотные мины. И ситуацию не планируют изменять.

По словам главы норвежского МИД, еще долгое время после окончания войны важно сохранять "глобальное клеймо позора" касательно оружия, которое "калечит и убивает". Также необходимо гарантировать, что некоторые виды вооружения по-прежнему будут исключены из использования в конфликтах, включая химическое и бактериологическое.

"Это конкретное решение (Финляндии) вызывает у нас сожаление. Если мы начнем ослаблять нашу приверженность, это облегчит воюющим группировкам по всему миру возможность снова использовать это оружие, поскольку это снизит стигматизацию", – сказал Эйде.

Он заявил, что Норвегию не обеспокоена тем, что оборона может ослабнуть, если не менять политику в отношении противопехотных мин. По словам министра, у страны современная передовая система обороны, которая способна на атаки с земли, воздуха и моря.

1 апреля в Финляндии заявили, что планируют выйти из Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин. В марте об аналогичном шаге объявили Польша и страны Балтии на фоне военной угрозы со стороны России.

18 марта 2025 года министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли совместную рекомендацию своим странам денонсировать Оттавскую конвенцию 1997 года.

19 марта в Минобороны Польши заявили, что у Варшавы есть планы разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

31 марта Le Figaro сообщало, что существует 100% вероятность того, что Путин может вторгнуться в одну из стран Европы в ближайшие годы.