У передмісті Харкова під час тривоги пролунав вибух

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Вранці 1 квітня у передмісті Харкова пролунав вибух, начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав місцевих жителів пройти в укриття.

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"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях", – написав він.

Близько 10:00 Повітряні сили повідомили про загрозу пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога. Тоді ж оголосили повітряну тривогу для Харківської області.

О 10:14 Суспільне повідомило про звук вибуху у передмісті.

27 березня після російського ракетного удару Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН.

28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.

29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.

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