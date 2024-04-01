У передмісті Харкова під час тривоги пролунав вибух
Вранці 1 квітня у передмісті Харкова пролунав вибух, начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав місцевих жителів пройти в укриття.
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"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях", – написав він.
Близько 10:00 Повітряні сили повідомили про загрозу пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога. Тоді ж оголосили повітряну тривогу для Харківської області.
О 10:14 Суспільне повідомило про звук вибуху у передмісті.
- 27 березня після російського ракетного удару Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН.
- 28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.
- 29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.
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