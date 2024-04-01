В пригороде Харькова во время тревоги раздался взрыв

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Утром 1 апреля в пригороде Харькова прогремел взрыв, начальник областной военной администрации Олег Синегубов призвал местных жителей пройти в укрытия.

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"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях", – написал он.

Около 10:00 Воздушные силы сообщили об угрозе пусков управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага. Тогда же была объявлена воздушная тревога для Харьковской области.

В 10:14 Суспильне сообщило о звуке взрыва в пригороде.

27 марта после российского ракетного удара Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН.

28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.

29 марта ВС сообщили, что Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя более эффективно повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия.

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