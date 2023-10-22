У Росії мобілізують приблизно 20 000 осіб на місяць різними способами – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони оцінює розмах прихованої мобілізації, що йде в державі-агресорі, приблизно в 20 000 осіб на місяць. Про це в інтерв'ю Espresso сказав представник ГУР Андрій Юсов.

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Юсов підтвердив озвучені в серпні дані розвідки, що за місяць Росія мобілізує "різними способами" на війну проти України приблизно 20 000 осіб.

Як сказав Юсов, у "різні способи" входить вербування на контракт ув'язнених, примус до військової служби боржників та представників "неблагонадійних категорій населення".

"Про добровольців там не йдеться", – сказав представник ГУР.

Одночасно в Росії триває планова мобілізація на строкову службу, а також широко практикується "примусове укладання контракту" з колишніми військовослужбовцями, яких викликають нібито "на звірку" у військкомат та під загрозою кримінального чи іншого переслідування змушують підписати контракт.

Юсов підкреслив, що в таких обставинах "говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони".

Раніше Юсов повідомляв, що в Москві бояться бунтів, а тому не оголошують мобілізацію публічно, але водночас готують державну машину до нових хвиль призову.

14 серпня 2023 року в ГУР МО заявили, що Кремль готується до масової мобілізації у Росії.

16 серпня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 жителів, яких росіяни незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України.

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