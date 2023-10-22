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В России мобилизуют примерно 20 000 человек в месяц разными способами – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 17:12
В России мобилизуют примерно 20 000 человек в месяц разными способами – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Главное управление разведки Минобороны оценивает размах идущей в государстве-агрессоре скрытой мобилизации примерно в 20 000 человек в месяц. Об этом в интервью Espresso сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Юсов подтвердил озвученные в августе данные разведки, что в месяц Россия мобилизует "разными способами" на войну против Украины примерно 20 000 человек. 

Как сказал Юсов, в "разные способы" входит вербовка на контракт заключенных, принуждение к военной службе должников и представителей "неблагонадежных категорий населения".

"О добровольцах там речь не идет", – сказал представитель ГУР.

Одновременно в России продолжается плановая мобилизация на срочную службу, а также широко практикуется "принудительное заключение контракта" с бывшими военнослужащими, которых вызывают якобы "на сверку" в военкомат и под угрозой уголовного или иного преследования вынуждают подписать контракт.

Юсов подчеркнул, что в таких обстоятельствах "говорить о мотивации этих людей в смысле их идейности или "любви" к их родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах".

Ранее Юсов сообщал, что в Москве боятся бунтов, а поэтому не объявляют мобилизацию публично, но одновременно готовят государственную машину к новым волнам призыва. 

Читайте также: ГУР: Решения о масштабной мобилизации в РФ еще нет, но сценарий лежит на столе

Сергей Бережной
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