У Росії в грудні згоріли дев'ять потягів, які транспортували зброю — ГУР
У грудні на території Росії під час пожеж знищено дев'ять одиниць залізничної техніки, яку використовували для транспортування зброї та боєприпасів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
До повідомлення були додані фото та відео, на яких видно вогонь, що охопив російські вагони.
"У грудні 2024 року на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів", – йдеться у дописі.
У ГУР опублікували список знищеної техніки:
→ один теплотяг 1ТЕ116 та два електропотяги ЕП2Д (Московська область);
→ два електротяги ВЛ-80 (Рязанська область);
→ один локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменська область);
→ один електротяг ВЛ-80 (Ростовська область);
→ один теплотяг УТМ-2М (Свердловська область).
- 11 грудня 2024 року ГУР повідомило, що у Брянську згоріли два магістральні теплотяги, які забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ.
- Згодом розвідка повідомила, що 13 грудня руйнівна пожежа у Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви, а наступного дня у Краснодарському краї просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
- 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію задля підриву логістики російських військ у Запорізькій області й знищили 40 ворожих цистерн пального на $4 млн.