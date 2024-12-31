У Росії в грудні згоріли дев'ять потягів, які транспортували зброю — ГУР
ГУР (Фото: Пресслужба)

У грудні на території Росії під час пожеж знищено дев'ять одиниць залізничної техніки, яку використовували для транспортування зброї та боєприпасів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

До повідомлення були додані фото та відео, на яких видно вогонь, що охопив російські вагони.

"У грудні 2024 року на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів", – йдеться у дописі.

У ГУР опублікували список знищеної техніки:

один теплотяг 1ТЕ116 та два електропотяги ЕП2Д (Московська область);

два електротяги ВЛ-80 (Рязанська область);

один локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменська область);

один електротяг ВЛ-80 (Ростовська область);

один теплотяг УТМ-2М (Свердловська область).

Читайте також
Військові підтвердили влучання по нафтобазі "Ярцевська" у Смоленській області РФ
війнагурпотяг