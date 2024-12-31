В России в декабре сгорели девять транспортировавших оружие поездов — ГУР
В декабре на территории России во время пожаров уничтожены девять единиц железнодорожной техники, используемой для транспортировки оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
К сообщению были добавлены фото и видео, на которых виден огонь, охвативший российские вагоны.
"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора России в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг использовал для перевозки оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении.
В ГУР опубликовали список уничтоженной техники:
→ один теплотяг 1ТЭ116 и два электропоезда ЭП2Д (Московская область);
→ два электротяга ВЛ-80 (Рязанская область);
→ один локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменская область);
→ один электротяг ВЛ-80 (Ростовская область);
→ один теплотяг УТМ-2М (Свердловская область).
- 11 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных теплотяга, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.
- Впоследствии разведка сообщила, что 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива, а на следующий день в Краснодарском крае прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
- 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию по подрыву логистики российских войск в Запорожской области и уничтожили 40 вражеских цистерн горючего на $4 млн.