В России в декабре сгорели девять транспортировавших оружие поездов — ГУР

К сообщению были добавлены фото и видео, на которых виден огонь, охвативший российские вагоны

ГУР (Фото: Пресс-служба)

В декабре на территории России во время пожаров уничтожены девять единиц железнодорожной техники, используемой для транспортировки оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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К сообщению были добавлены фото и видео, на которых виден огонь, охвативший российские вагоны.

"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора России в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг использовал для перевозки оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении.

В ГУР опубликовали список уничтоженной техники:

→ один теплотяг 1ТЭ116 и два электропоезда ЭП2Д (Московская область);

→ два электротяга ВЛ-80 (Рязанская область);

→ один локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменская область);

→ один электротяг ВЛ-80 (Ростовская область);

→ один теплотяг УТМ-2М (Свердловская область).

11 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных теплотяга, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.

Впоследствии разведка сообщила, что 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива, а на следующий день в Краснодарском крае прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию по подрыву логистики российских войск в Запорожской области и уничтожили 40 вражеских цистерн горючего на $4 млн.