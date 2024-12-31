В России в декабре сгорели девять транспортировавших оружие поездов — ГУР
ГУР (Фото: Пресс-служба)

В декабре на территории России во время пожаров уничтожены девять единиц железнодорожной техники, используемой для транспортировки оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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К сообщению были добавлены фото и видео, на которых виден огонь, охвативший российские вагоны.

"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора России в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг использовал для перевозки оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении.

В ГУР опубликовали список уничтоженной техники:

один теплотяг 1ТЭ116 и два электропоезда ЭП2Д (Московская область);

два электротяга ВЛ-80 (Рязанская область);

один локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменская область);

один электротяг ВЛ-80 (Ростовская область);

один теплотяг УТМ-2М (Свердловская область).

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