У Сеулі заявили, що КНДР не має отримати винагороду за допомогу Росії

Зустріч трьох міністрів (Фото: Yonhap)

Росія та Північна Корея мають негайно припинити військову співпрацю. КНДР не повинна отримувати винагороди за "провини у війні" проти України, заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юль, повідомляє KBS World.

Він зустрівся з японськими та китайськими колегами у Токіо 22 березня. За словами південнокорейського міністра, країни підтвердили, що підтримання миру та стабільності на Корейському півострові є спільним інтересом та обов'язком трьох країн.

Сеул розраховує продовжувати співпрацю з Токіо та Пекіном на тлі того, що всіх трьох країн торкається "північнокорейська ядерна проблема".

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав, що країни дійшли того, що мають посилити комунікацію, зміцнити довіру та розширити співпрацю. А глава МЗС Японії Такеші Івая зазначив, що важливо також прагнути повного виконання резолюцій Радбезу ООН щодо КНДР для денуклеаризації.

Три міністри також домовилися прискорити зусилля, щоб забезпечити проведення тристороннього саміту якнайшвидше і в потрібний час. Остання їхня зустріч відбулася у листопаді 2023 року.

27 лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР спрямувала додаткові війська до Росії для боїв у Курській області.

28 лютого КНДР провела випробування ракет, Кім Чен Ин віддав наказ про ядерну готовність.

9 березня КНДР вперше показала 6000-тонну атомну субмарину, здатну нести 10 ракет.

17 березня глава МЗС Сибіга обговорив майбутнє північнокорейських військовополонених із міністром Південної Кореї.