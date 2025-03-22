В Сеуле заявили, что КНДР не должна получить вознаграждение за помощь России

Встреча трех министров (Фото: Yonhap)

Россия и Северная Корея должны немедленно прекратить военное сотрудничество. КНДР не должна получать вознаграждения за "проступки в войне" против Украины, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юль, передает KBS World.

Он встретился с японскими и китайскими коллегами в Токио 22 марта. По словам южнокорейского министра, страны подтвердили, что поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове является общим интересом и обязанностью трех стран.

Сеул рассчитывает продолжать сотрудничество с Токио и Пекином на фоне того, что все три страны затронуты "северокорейской ядерной проблемой".

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что страны пришли к тому, что должны усилить коммуникацию, укрепить доверие и расширить сотрудничество. А глава МИД Японии Такеши Ивая отметил, что важно также стремиться к полному выполнению резолюций Совбеза ООН по КНДР для денуклеаризации.

Три министра также договорились ускорить усилия, чтобы обеспечить проведение трехстороннего саммита как можно скорее и в нужное время. Последняя их встреча состоялась в ноябре 2023 года.

27 февраля разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР направила дополнительные войска в Россию для боев в Курской области.

28 февраля КНДР провела испытания ракет, Ким Чен Ын отдал приказ о ядерной готовности.

9 марта КНДР впервые показала 6000-тонную атомную субмарину, способную нести 10 ракет.

17 марта глава МИД Сибига обсудил будущее северокорейских военнопленных с министром Южной Кореи.