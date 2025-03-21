Сикорский ответил на условие Путина. Посоветовал РФ отказаться от оружия из Ирана и КНДР

Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но выдвинул условие – прекращение военной помощи Украине

Радослав Сикорский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Если Россия обеспокоена поставками военной помощи Украине, ей следует отказаться от оружия, получаемого от Ирана и Северной Кореи. Такое мнение в социальной сети X высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на условие российского диктатора Владимира Путина по поводу перемирия.

"Если Россия озабочена иностранными военными поставками во время предложенного прекращения огня с Украиной, она может взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских снарядов", – написал глава польского МИД.

13 марта Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. Он требует, чтобы Украина прекратила мобилизацию и перестала получать военную помощь во время перемирия, и хочет контроля над соблюдением этого.

Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов. Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.