Сикорский ответил на условие Путина. Посоветовал РФ отказаться от оружия из Ирана и КНДР
Если Россия обеспокоена поставками военной помощи Украине, ей следует отказаться от оружия, получаемого от Ирана и Северной Кореи. Такое мнение в социальной сети X высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на условие российского диктатора Владимира Путина по поводу перемирия.
"Если Россия озабочена иностранными военными поставками во время предложенного прекращения огня с Украиной, она может взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских снарядов", – написал глава польского МИД.
13 марта Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. Он требует, чтобы Украина прекратила мобилизацию и перестала получать военную помощь во время перемирия, и хочет контроля над соблюдением этого.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- 18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов. Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.