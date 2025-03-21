Сікорський відповів на умову Путіна. Порадив Росії відмовитися від зброї з Ірану та КНДР

Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про перемир'я, але висунув умову – припинення військової допомоги Україні

Радослав Сікорський (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Якщо Росія занепокоєна постачанням військової допомоги Україні, їй слід відмовитися від зброї, яку вона отримує від Ірану та Північної Кореї. Таку думку в соціальній мережі X висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, реагуючи на умову російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир’я.

"Якщо Росія стурбована іноземними військовими постачаннями під час запропонованого припинення вогню з Україною, вона може взяти на себе ініціативу, відмовившись від постачань іранських безпілотників і північнокорейських артилерійських снарядів", – написав глава польського МЗС.

13 березня Путін заявив, що він згоден із пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Він вимагає, аби Україна припинила мобілізацію та перестала отримувати військову допомогу під час перемир'я, й хоче контроль над дотриманням цього.

Під час перемовин у Джидді 11 березня США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.

Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, як тільки Росія погодиться на це.

18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години. Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.