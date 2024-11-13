У Севастополі вибухнуло авто. Пропагандисти пишуть, що в салоні був капітан ЧФ РФ – відео
У тимчасово окупованому Севастополі вибухнула та загорілася автівка. Російські воєнні пропагандисти стверджують, що у салоні був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ, він не вижив.
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За даними ресурсів ворога, інцидент стався на вулиці Шевченка о 09:53.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив інформацію про підрив автівки та заявив, що правоохоронці "не виключають версію з диверсією".
Пропагандисти РФ пишуть, що у салоні перебував капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ, ця інформація поки що є непідтвердженою. За словами Развожаєва, окупант не вижив.
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