У Севастополі вибухнуло авто. Пропагандисти пишуть, що в салоні був капітан ЧФ РФ – відео

За даними ресурсів ворога, інцидент стався на вулиці Шевченка у Севастополі о 09:53

Фото: російські пропагандистські ресурси

У тимчасово окупованому Севастополі вибухнула та загорілася автівка. Російські воєнні пропагандисти стверджують, що у салоні був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ, він не вижив.

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За даними ресурсів ворога, інцидент стався на вулиці Шевченка о 09:53.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив інформацію про підрив автівки та заявив, що правоохоронці "не виключають версію з диверсією".

Пропагандисти РФ пишуть, що у салоні перебував капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ, ця інформація поки що є непідтвердженою. За словами Развожаєва, окупант не вижив.