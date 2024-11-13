В Севастополе взорвалось авто. Пропагандисты пишут, что в салоне был капитан ЧФ РФ – видео

По данным ресурсов врага, инцидент произошел на улице Шевченко в Севастополе в 09:53

Фото: российские пропагандистские ресурсы

Во временно оккупированном Севастополе взорвался и загорелся автомобиль. Российские военные пропагандисты утверждают, что в салоне находился капитан первого ранга Черноморского флота РФ, он не выжил.

По данным ресурсов врага, инцидент произошел на улице Шевченко в 09:53.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию о подрыве автомобиля и заявил, что правоохранители "не исключают версию с диверсией".

Пропагандисты РФ пишут, что в салоне находился капитан первого ранга Черноморского флота РФ, эта информация пока не подтверждена. По словам Развожаева, оккупант не выжил.