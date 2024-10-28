У союзників обмежені можливості відповісти на війська КНДР у Росії – Bloomberg

Південна Корея може скасувати заборону на постачання летальної зброї Україні, каже анонімний чиновник

Військові КНДР (Фото: EPA)

Південна Корея розглядає питання прямих постачань зброї Україні на тлі співпраці Росії та КНДР. Окрім цього, союзники продумують ще кілька варіантів відповіді, але обмежені у можливостях, пише Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників.

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Високопоставлений південнокорейський чиновник зазначив, що Сеул розглядає можливість скасувати політику заборони на постачання летальної (смертельної) допомоги Україні. Після цього країна може розпочати постачання зброї.

"Якби частина величезних запасів артилерійських снарядів Сеула почала прямувати безпосередньо до Києва, поряд з постачанням Пхеньяна в Росію, це призвело б до того, що у війну було б втягнуто дві з найбільших у світі артилерійських сил", – пише Bloomberg.

Ще одним варіантом відповіді може стати зняття обмежень на далекобійні удари по території Росії. Як зазначив головний виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн, філософія США у цьому питанні, швидше за все, залишиться незмінною.

Також розглядається варіант дозволити деяким країнам захищати повітряний простір України, сказав неназваний співрозмовник, знайомий із перебігом обговорень. За його словами, йдеться про Польщу й Румунію.

Інший анонімний чиновник заявив, що США і Європа навряд чи зможуть ухвалити суттєві рішення до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада. Він зазначив, що союзникам слід було "зробити більше" на ранніх етапах, коли КНДР тільки-но почала допомагати Росії ракетами.