У США розслідують "заклик до вбивства Трампа" через фото ексглави ФБР з мушлями на піску

Джеймс Комі (Фото: flickr.com)

Колишнього директора Федерального бюро розслідувань США Джеймса Комі перевіряють американські правоохоронні органи після того, як він опублікував фото мушель на піску, викладених у формі цифр 8647. Про це пише Reuters.

Комі, якого президент США Дональд Трамп звільнив у 2017 році, пізніше видалив цей пост, заявивши, що не знав, що політичне послання могло бути пов'язане з насильством.

Видалений пост Джеймса Комі (Фото: скриншот з Instagram)

Журналісти зазначають, що у США число 86 можуть використовувати в значенні "викинути когось із бару за пияцтво" або ж "порушення громадського порядку". А 47 – це, імовірно, сам Трамп, бо він 47-й президент США.

За словником Merriam-Webster, 86 як сленг може означати "позбутися когось".

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що Комі "щойно закликав до вбивства Трампа". За її словами, Міністерство внутрішньої безпеки та Секретна служба США розслідують цю загрозу і зреагують у відповідний спосіб.

Нинішній директор ФБР Каш Патель заявив в ефірі соцмережі Х, що його відомство підтримує зв'язок із Секретною службою щодо цієї посади та надасть всю необхідну підтримку.

У новому посту Комі зазначив, що не мав на меті заклик до насильства.

"Раніше я опублікував фото мушель, які я бачив сьогодні на прогулянці пляжем і які, як я припустив, були політичним посланням. Я не усвідомлював, що деякі повʼязують ці цифри з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти насильства будь-якого роду, тому видалив пост", – написав ексдиректор ФБР.

Довідка На початку свого першого терміну, у травні 2017 року, Трамп звільнив Комі, який на посаді директора ФБР керував розслідуванням можливої змови президентської кампанії Трампа 2016 року з Росією з метою сприяння обранню Трампа. На початку свого першого терміну, у травні 2017 року, Трамп звільнив Комі, який на посаді директора ФБР керував розслідуванням можливої змови президентської кампанії Трампа 2016 року з Росією з метою сприяння обранню Трампа.

На Трампа робили кілька замахів за останній рік. Перший стався 13 липня 2024 року під час виборчого мітингу у Батлері. Куля зачепила праве вухо Трампа – на обличчі політика виднілися криваві сліди. Імовірного стрільця вбили, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, який стріляв у політика з даху сусідньої будівлі.

Ще один ймовірний замах Трамп пережив 15 вересня. У його штабі заявили, що поруч із ним у гольф-клубі сталася стрілянина. Імовірного стрільця оперативно затримали. За даними CNN, він підтримував Україну. Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена та Гарріс.

У жовтні неподалік передвиборчого мітингу Трампа в Каліфорнії затримали чоловіка зі зброєю. Цей випадок міг бути спробою підготовки до третього замаху на тепер уже президента США.