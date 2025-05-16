В США расследуют "призыв к убийству Трампа" из-за фото экс-главы ФБР с ракушками на песке

Джеймс Коми (Фото: flickr.com)

Бывшего директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми проверяют американские правоохранительные органы после того, как он опубликовал фото ракушек на песке, выложенных в форме цифр 8647. Об этом пишет Reuters.

Коми, которого президент США Дональд Трамп уволил в 2017 году, позже удалил этот пост, заявив, что не знал, что политическое послание могло быть связано с насилием.

Удаленный пост Джеймса Коми (Фото: скриншот из Instagram)

Журналисты отмечают, что в США число 86 могут использовать в значении "выбросить кого-то из бара за пьянство" или "нарушение общественного порядка". А 47 – это, вероятно, сам Трамп, потому что он 47-й президент США.

По словарю Merriam-Webster, 86 как сленг может означать "избавиться от кого-то".

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Коми "только что призывал к убийству Трампа". По ее словам, Министерство внутренней безопасности и Секретная служба США расследуют эту угрозу и среагируют соответствующим образом.

Нынешний директор ФБР Каш Патель заявил в эфире соцсети Х, что его ведомство поддерживает связь с Секретной службой в этой должности и предоставит всю необходимую поддержку.

В новом посте Коми отметил, что не имел цели призыв к насилию.

"Раньше я опубликовал фото ракушек, которые я видел сегодня на прогулке по пляжу и которые, как я предположил, были политическим посланием. Я не осознавал, что некоторые связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому удалил пост", – написал экс-директор ФБР.

Справка В начале своего первого срока, в мае 2017 года, Трамп уволил Коми, который в должности директора ФБР руководил расследованием возможного сговора президентской кампании Трампа 2016 года с Россией с целью содействия избранию Трампа. В начале своего первого срока, в мае 2017 года, Трамп уволил Коми, который в должности директора ФБР руководил расследованием возможного сговора президентской кампании Трампа 2016 года с Россией с целью содействия избранию Трампа.

На Трампа совершали несколько покушений за последний год. Первое произошло 13 июля 2024 года во время избирательного митинга в Батлере. Пуля задела правое ухо Трампа – на лице политика виднелись кровавые следы. Вероятного стрелка убили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, стрелявший в политика с крыши соседнего здания.

Еще одно вероятное покушение Трамп пережил 15 сентября. В его штабе заявили, что рядом с ним в гольф-клубе произошла стрельба. Вероятного стрелка оперативно задержали. По данным CNN, он поддерживал Украину. Сам Трамп заявил, что покушение на него было якобы из-за риторики Байдена и Харрис.

В октябре недалеко от предвыборного митинга Трампа в Калифорнии задержали мужчину с оружием. Этот случай мог быть попыткой подготовки к третьему покушению на теперь уже президента США.