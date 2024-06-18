У США занепокоєні співпрацею між Росією та Північною Кореєю – будуть стежити за розвитком

Джон Кірбі (Фото: EPA)

У США стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї та планують ретельно відстежувати розвиток співробітництва між країнами. Про це заявив під час брифінгу координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Кірбі стверджує – у США занепокоєні поглибленням відносин між цими країнами через наслідки для українців, оскільки вони "знають північнокорейську балістику". Ці ракети, акцентував він, використовуються для враження цілей в Україні.

Також в Америці занепокоєні через те, що "там може бути певна взаємність, яка вплине на безпеку на Корейському півострові".

Він також зауважив, що хоч зараз США не бачать усіх "параметрів" такого співробітництва, проте планують "ретельно відстежувати його розвиток".

14 червня Південна Корея заявила, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 із Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

28 лютого міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою.

18 березня КНДР відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

30 квітня повідомлялося, що у 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і є доказом порушення ембарго на постачання зброї Північної Кореї.

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