В США обеспокоены сотрудничеством между РФ и Северной Кореей – следят за развитием

Джон Кирби признал – в настоящее время США не видят всех "параметров" такого сотрудничества

Джон Кирби (Фото: EPA)

В США встревожены из-за углубления отношений России и Северной Кореи и планируют тщательно отслеживать развитие сотрудничества между странами. Об этом заявил во время брифинга координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Кирби утверждает – в США обеспокоены углублением отношений между этими странами из-за последствий для украинцев, поскольку они "знают северокорейскую баллистику". Эти ракеты, акцентировал он, используются для поражения целей в Украине.

Также в Америке обеспокоены из-за того, что "там может быть определенная взаимность, которая повлияет на безопасность на Корейском полуострове".

Он также отметил, что хотя сейчас США не видят всех "параметров" такого сотрудничества, однако планируют "тщательно отслеживать его развитие".

14 июня Южная Корея заявила, что Северная Корея отправила в Россию по меньшей мере 10 000 транспортных контейнеров, которые могут вместить около 5 млн артиллерийских снарядов.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор и пообещали жестко реагировать на снабжение Северной Кореей оружия в Россию в координации с международным сообществом.

18 марта КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной помощью.

30 апреля сообщалось, что в 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки упавшего в Харькове 2 января 2024 года снаряда происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и являются доказательством нарушения эмбарго на поставку оружия Северной Корее.

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