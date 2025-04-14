У Сумах пролунав вибух. Росія вдарила "шахедом", над містом дим

Вибух у Сумах (скриншот відео: t.me/kobzarartemsn)

У Сумах вдень, 14 квітня, пролунав вибух. Попередньо, ворог атакував місто дроном, повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

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"Знову Суми… "Шахед", – написав він у соцмережі.

Виконуючий голови міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив вибух у місті. За його словами, це міг бути дрон, який понад півтори години кружляв над містом.

"Все місто в диму, їдемо туди. Подальшу інформацію будемо надавати", – повідомив він.

ДОПОВНЕНО О 15:10. За даними Кобзаря, Росія влучила "шахедом" по одній з автостоянок міста. Постраждала одна людина – вона в кареті швидкої допомоги.

Інформація про загиблих не надходила, на місці працюють відповідні служби.

ДОПОВНЕНО О 16:25. Внаслідок удару дрона пошкоджено 19 автомобілів, з них 11 – повністю згоріли, 8 – зазнали ушкоджень.

13 квітня ворог завдав двох ракетних ударів по Сумах – саме внаслідок повторної атаки загинули 34 людини та понад 110 отримали поранення. За даними розвідки, Росія атакувала ракетами типу "Іскандер-М/KN-23 з територій Воронезької та Курської областей.