В Сумах раздался взрыв. Предварительно, Россия ударила "шахедом"

Взрыв в Сумах (скриншот видео: t.me/kobzarartemsn)

В Сумах днем 14 апреля раздался взрыв. Предварительно, враг атаковал город дроном, сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"Снова Сумы... "Шахед", – написал он в соцсети.

Исполняющий главы городского головы Сум Артем Кобзарь подтвердил взрыв в городе. По его словам, это мог быть дрон, который более полутора часов кружил над городом.

"Весь город в дыму, едем туда. Дальнейшую информацию будем предоставлять", – сообщил он.

13 апреля враг нанес два ракетных удара по Сумам – именно в результате повторной атаки погибли 34 человека и более 110 получили ранения. По данным разведки, Россия атаковала ракетами типа "Искандер-М/KN-23" с территорий Воронежской и Курской областей.