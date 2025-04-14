В Сумах раздался взрыв. Предварительно, Россия ударила "шахедом"
В Сумах днем 14 апреля раздался взрыв. Предварительно, враг атаковал город дроном, сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
"Снова Сумы... "Шахед", – написал он в соцсети.
Исполняющий главы городского головы Сум Артем Кобзарь подтвердил взрыв в городе. По его словам, это мог быть дрон, который более полутора часов кружил над городом.
"Весь город в дыму, едем туда. Дальнейшую информацию будем предоставлять", – сообщил он.
13 апреля враг нанес два ракетных удара по Сумам – именно в результате повторной атаки погибли 34 человека и более 110 получили ранения. По данным разведки, Россия атаковала ракетами типа "Искандер-М/KN-23" с территорий Воронежской и Курской областей.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, второе разорвалось фактически над улицей.
- В ночь на 14 апреля российские дроны атаковали Одессу и изуродовали операционную, дома и СТО.
- Также Россия ударила по Харькову дронами. Есть попадание, горит склад с едой.