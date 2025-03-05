У Трампа зв'язувалися із Зеленським після сварки в Овальному кабінеті – CNN

Зеленський і Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Високопосадовці США зв'язувалися з президентом Володимиром Зеленським та його командою після сварки в Білому домі 28 лютого, щоб відновити переговори. Про це повідомляє CNN, посилаючись на двох неназваних співрозмовників.

Офіційні особи з команди президента США Дональда Трампа наголошували на важливості якнайшвидшої стабілізації відносин і закликали Україну повернутись до переговорів перед промовою Трампа в Конгресі США.

За інформацією одного зі співрозмовників журналістів, серед них був і спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Нібито після цих переговорів Зеленський і опублікував у Х пост, де назвав "прикрою" сварку 28 лютого.