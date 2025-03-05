У Трампа зв'язувалися із Зеленським після сварки в Овальному кабінеті – CNN
Високопосадовці США зв'язувалися з президентом Володимиром Зеленським та його командою після сварки в Білому домі 28 лютого, щоб відновити переговори. Про це повідомляє CNN, посилаючись на двох неназваних співрозмовників.
Офіційні особи з команди президента США Дональда Трампа наголошували на важливості якнайшвидшої стабілізації відносин і закликали Україну повернутись до переговорів перед промовою Трампа в Конгресі США.
За інформацією одного зі співрозмовників журналістів, серед них був і спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.
Нібито після цих переговорів Зеленський і опублікував у Х пост, де назвав "прикрою" сварку 28 лютого.
- Сварка між Зеленським і Трампом з Венсом сталася під час зустрічі лідерів в Овальному кабінеті 28 лютого.
- На цьому тлі було зірвано підписання угоди про корисні копалини між США й Україною.
- Низка світових лідерів підтримала Зеленського.
- Трамп після сварки заявив, що Зеленський нібито хоче йти далі та воювати й воювати.