У Трампа связывались с Зеленским после ссоры в Овальном кабинете – CNN

Зеленский и Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Высокопоставленные чиновники США связывались с президентом Владимиром Зеленским и его командой после ссоры в Белом доме 28 февраля, чтобы возобновить переговоры. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух неназванных собеседников.

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Официальные лица из команды президента США Дональда Трампа отмечали важность скорейшей стабилизации отношений и призвали Украину вернуться к переговорам перед речью Трампа в Конгрессе США.

По информации одного из собеседников журналистов, среди них был и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Якобы после этих переговоров Зеленский и опубликовал в Х пост, где назвал "досадной" ссору 28 февраля.

Ссора между Зеленским и Трампом с Вэнсом произошла во время встречи лидеров в Овальном кабинете 28 февраля.

На этом фоне было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

Ряд мировых лидеров поддержал Зеленского.

Трамп после ссоры заявил, что Зеленский якобы хочет идти дальше и воевать.