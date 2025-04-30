У Туреччині слідом за мером Стамбула взяли під варту 18 чиновників муніципалітету

Муніципалітет Стамбула (Ілюстративне фото: Anadolu Ajansı)

У Туреччині взяли під варту до суду 18 працівників муніципалітету Стамбула, яких звинувачують у корупції, як і затриманого мера Екрема Імамоглу. Про це повідомляють Anadolu Ajansı та NTV.

26 квітня було затримано десятки працівників муніципалітету Стамбула в рамках розслідування справи Імамоглу. 34 із 52 затриманих було звільнено із запобіжним заходом у вигляді обмеження волі.

Серед затриманих були генеральний секретар муніципалітету, керівник апарату Імамоглу, голова та заступник голови муніципального управління водопостачання та каналізації (ISKI), а також начальник відділу ISKI.

Головна прокуратура Стамбула веде розслідування за статтями "керівництво злочинною організацією", "членство у злочинній організації", "вимагання", "хабарництво", "шахрайство за обтяжливих обставин", "незаконне отримання персональних даних" та "фальсифікація тендеру". Мер Стамбула відкидає усі звинувачення.