У Туреччині затримали адвоката заарештованого мера Стамбула
У Туреччині затримали адвоката Мехмета Пехлівана, який захищав заарештованого мера Стамбула Екрема Імамоглу. Про це повідомив сам турецький політик та зазначив, що проти його адвоката висунули неправдиві звинувачення.
"Немає кінця брехні та наклепу. Цього разу мій адвокат Мехмет Пехліван був затриманий за сфабрикованими підставами", – повідомив Імамоглу.
Він зазначив, що владі Туреччини було нібито мало того, що вони здійснили "держпереворот проти демократії", і тепер хочуть додати ще й "юридичний переворот". За його словами, вони не можуть допустити, щоб "жертви перевороту захищали себе".
"Зло, яке жменька некомпетентних людей завдала нашій країні, зростає. Негайно звільніть мого адвоката", – заявив мер Стамбула.
За даними газети Cumhuriyet, адвоката доставили до поліційної дільниці. Офіційно поки не повідомлялося про пред'явлення йому будь-яких звинувачень.
- 19 березня 2025 року прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула за підозрою у корупції та підтримці тероризму.
- Після цього Туреччину сколихнули масштабні протести – на вулиці вийшли тисячі людей.
- 23 березня мера Стамбула відправили під варту. Разом з Імамоглу заарештували також 19 його прихильників.
- 24 березня заарештований мер Стамбула був висунутий кандидатом у президенти Туреччини.
- У Євросоюзі розкритикували арешти опозиції та протестувальників у Туреччині.