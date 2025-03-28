У Туреччині затримали адвоката заарештованого мера Стамбула

Адвокат Мехмет Пехліван (Фото: haqqin.az)

У Туреччині затримали адвоката Мехмета Пехлівана, який захищав заарештованого мера Стамбула Екрема Імамоглу. Про це повідомив сам турецький політик та зазначив, що проти його адвоката висунули неправдиві звинувачення.

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"Немає кінця брехні та наклепу. Цього разу мій адвокат Мехмет Пехліван був затриманий за сфабрикованими підставами", – повідомив Імамоглу.

Він зазначив, що владі Туреччини було нібито мало того, що вони здійснили "держпереворот проти демократії", і тепер хочуть додати ще й "юридичний переворот". За його словами, вони не можуть допустити, щоб "жертви перевороту захищали себе".

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"Зло, яке жменька некомпетентних людей завдала нашій країні, зростає. Негайно звільніть мого адвоката", – заявив мер Стамбула.

За даними газети Cumhuriyet, адвоката доставили до поліційної дільниці. Офіційно поки не повідомлялося про пред'явлення йому будь-яких звинувачень.