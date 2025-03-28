В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула
В Турции задержали адвоката Мехмета Пехливана, который защищал арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил сам турецкий политик и отметил, что против его адвоката выдвинули ложные обвинения.
"Нет конца лжи и клевете. На этот раз мой адвокат Мехмет Пехливан был задержан по сфабрикованным основаниям", – сообщил Имамоглу.
Он отметил, что властям Турции было якобы мало того, что они совершили "госпереворот против демократии", и теперь хотят добавить еще и "юридический переворот". По его словам, они не могут допустить, чтобы "жертвы переворота защищали себя".
"Зло, которое горстка некомпетентных людей причинила нашей стране, растет. Немедленно освободите моего адвоката", – заявил мэр Стамбула.
По данным газеты Cumhuriyet, адвоката доставили в полицейский участок. Официально пока не сообщалось о предъявлении ему каких-либо обвинений.
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