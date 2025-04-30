В Турции следом за мэром Стамбула взяли под стражу 18 чиновников муниципалитета
В Турции взяли под стражу до суда 18 сотрудников муниципалитета Стамбула, которых обвиняют в коррупции, как и задержанного мэра Экрема Имамоглу. Об этом сообщают Anadolu Ajansı и NTV.
26 апреля были задержаны десятки сотрудников муниципалитета Стамбула в рамках расследования дела Имамоглу. 34 из 52 задержанных были освобождены с мерой пресечения в виде ограничения свободы.
Среди задержанных были генеральный секретарь муниципалитета, руководитель аппарата Имамоглу, председатель и заместитель председателя муниципального управления водоснабжения и канализации (ISKI), а также начальник отдела ISKI.
Главная прокуратура Стамбула ведет расследование по статьям "руководство преступной организацией", "членство в преступной организации", "вымогательство", "взяточничество", "мошенничество при отягчающих обстоятельствах", "незаконное получение персональных данных" и "фальсификация тендера". Мэр Стамбула отвергает все обвинения.
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