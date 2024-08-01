У Туреччині спустили на воду другий український корвет "Гетьман Іван Виговський" – фото

Перший корвет, названий на честь гетьмана Івана Мазепи, спустили на воду у жовтні 2022 року

Корвет "Гетьман Іван Виговський" (Фото: Міністерство оборони)

1 серпня у Стамбулі спустили на воду другий український корвет класу ADA "Гетьман Іван Виговський", побудований в Туреччині для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство оборони.

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У церемонії спуску на воду взяли участь перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров та командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Очільник оборонного відомства зазначив, що корвети "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до українського флоту.

"Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських Військово-морських сил у Чорному та Азовському морях", – наголосив Умєров.

2 жовтня 2022 року у Туреччині спустили на воду перший корвет класу ADA для ВМС ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.

ДОВІДКА Корвети ADA мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість – 29 вузлів, а дальність плавання – 3500 миль. Екіпаж – 106 осіб. На корветах встановлено вісім протикорабельних ракет "Гарпун" (для України корвети будують з урахуванням можливості переозброєння, це можуть бути інші ракети), торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46, система захисту від торпед, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корвети ADA оснащені сучасною системою бойового керування, навігацією, гідролокатором та системою РЕБ. На таких кораблях є ангар для вертольота чи безпілотних комплексів. Також передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

18 серпня 2023 року у Туреччині відбулася церемонія закладання другого корабля типу ADA для потреб Військово-морських сил ЗСУ.

8 березня 2024 року Зеленський присвоїв корвету ім'я гетьмана Івана Виговського.

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