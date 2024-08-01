У Туреччині спустили на воду другий український корвет "Гетьман Іван Виговський" – фото
1 серпня у Стамбулі спустили на воду другий український корвет класу ADA "Гетьман Іван Виговський", побудований в Туреччині для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України. Про це повідомило Міністерство оборони.
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У церемонії спуску на воду взяли участь перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров та командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
Очільник оборонного відомства зазначив, що корвети "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до українського флоту.
"Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських Військово-морських сил у Чорному та Азовському морях", – наголосив Умєров.
2 жовтня 2022 року у Туреччині спустили на воду перший корвет класу ADA для ВМС ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.
- 18 серпня 2023 року у Туреччині відбулася церемонія закладання другого корабля типу ADA для потреб Військово-морських сил ЗСУ.
- 8 березня 2024 року Зеленський присвоїв корвету ім'я гетьмана Івана Виговського.
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