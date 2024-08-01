В Турции спустили на воду второй украинский корвет "Гетман Иван Выговский" – фото
1 августа в Стамбуле был спущен на воду второй украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Выговский", построенный в Турции для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны.
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В церемонии спуска на воду приняли участие первая леди Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров и командующий ВМС Алексей Неижпапа.
Глава оборонного ведомства отметил, что корветы "Гетман Иван Выговский" и "Гетьман Иван Мазепа", которые из-за российской агрессии строились в Турции, оснащены самым современным вооружением и станут весомым дополнением к украинскому флоту.
"Украина уже сломала доминирование российского флота на море, уничтожив десятки судов. Мы активно расширяем возможности украинских Военно-морских сил в Черном и Азовском морях", – подчеркнул Умеров.
2 октября 2022 года в Турции спустили на воду первый корвет класса ADA для ВМС ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.
- 18 августа 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил ВСУ.
- 8 марта 2024 года Зеленский присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского.
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