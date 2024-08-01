В Турции спустили на воду второй украинский корвет "Гетман Иван Выговский" – фото

Первый корвет, названный в честь гетмана Ивана Мазепы, был спущен на воду в октябре 2022 года

Корвет "Гетман Иван Выговский" (Фото: Министерство обороны)

1 августа в Стамбуле был спущен на воду второй украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Выговский", построенный в Турции для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны.

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В церемонии спуска на воду приняли участие первая леди Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров и командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Глава оборонного ведомства отметил, что корветы "Гетман Иван Выговский" и "Гетьман Иван Мазепа", которые из-за российской агрессии строились в Турции, оснащены самым современным вооружением и станут весомым дополнением к украинскому флоту.

"Украина уже сломала доминирование российского флота на море, уничтожив десятки судов. Мы активно расширяем возможности украинских Военно-морских сил в Черном и Азовском морях", – подчеркнул Умеров.

2 октября 2022 года в Турции спустили на воду первый корвет класса ADA для ВМС ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.

СПРАВКА Корветы ADA имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет "Гарпун" (для Украины корветы строят с учетом возможности перевооружения, это могут быть и другие ракеты), торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корветы ADA оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

18 августа 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил ВСУ.

8 марта 2024 года Зеленский присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского.

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