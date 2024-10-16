У Варшаві заявили, що вступ України в ЄС – не "питання виживання", тому будуть ставити умови

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: ЕРА/Lukasz Gagulski)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що вступ України до Євросоюзу не є "питанням виживання", а тому, на його думку, Варшава може висувати Києву свої умови. Його цитує польське видання Interia.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Косіняк-Камиш підкреслив, що питання Волинської трагедії, важливе для польської сторони, є найбільш справедливим підходом у контексті вступу України до ЄС.

Проте, як зазначив міністр оборони, це питання не є умовою для надання Україні військової чи гуманітарної допомоги, оскільки на кону стоять людські життя. Він також вважає, що таким чином Польща може сприяти поразці Росії у війні.

"Вступ до ЄС – це не "бути" чи "не бути" для України, це можливість для розвитку, для більшого зростання ВВП, це їх шанс. Ми можемо поставити умови для такого розвитку і, на додаток до умов, поставлених ЄС, ми можемо поставити свої етичні та історичні умови щодо Волині", – сказав глава польського оборонного відомства.