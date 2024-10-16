Польша заявила, что вступление Украины в ЕС – не "вопрос выживания", поэтому будут условия

Владислав Косиняк-Камиш (Фото: ЕРА/Lukasz Gagulski)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что вступление Украины в Евросоюз не "вопрос выживания", а потому, по его мнению, Варшава может выдвигать Киеву свои условия. Его цитирует польское издание Interia.

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Косиняк-Камыш подчеркнул, что вопрос Волынской трагедии, важный для польской стороны, является наиболее справедливым подходом в контексте вступления Украины в ЕС.

Однако, как отметил министр обороны, этот вопрос не является условием для предоставления Украине военной или гуманитарной помощи, поскольку на кону стоят человеческие жизни. Он также считает, что таким образом Польша может оказать содействие поражению России в войне.

"Вступление в ЕС – это не "быть" или "не быть" для Украины, это возможность для развития, для большего роста ВВП, это их шанс. Мы можем поставить условия для такого развития и, в дополнение к условиям, поставленным ЕС, мы можем поставить свои этические и исторические условия по Волыни", – сказал глава польского оборонного ведомства.