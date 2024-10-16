Польша заявила, что вступление Украины в ЕС – не "вопрос выживания", поэтому будут условия
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что вступление Украины в Евросоюз не "вопрос выживания", а потому, по его мнению, Варшава может выдвигать Киеву свои условия. Его цитирует польское издание Interia.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что вопрос Волынской трагедии, важный для польской стороны, является наиболее справедливым подходом в контексте вступления Украины в ЕС.
Однако, как отметил министр обороны, этот вопрос не является условием для предоставления Украине военной или гуманитарной помощи, поскольку на кону стоят человеческие жизни. Он также считает, что таким образом Польша может оказать содействие поражению России в войне.
"Вступление в ЕС – это не "быть" или "не быть" для Украины, это возможность для развития, для большего роста ВВП, это их шанс. Мы можем поставить условия для такого развития и, в дополнение к условиям, поставленным ЕС, мы можем поставить свои этические и исторические условия по Волыни", – сказал глава польского оборонного ведомства.
- 23 июля 2024 года Косиняк-Камыш вспомнил события на Волыни 1943 года и намекнул, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, пока исторические вопросы не будут решены.
- 19 сентября Onet писало, что МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.
- 22 сентября Сикорский заявил, что Варшава поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву.
- 30 сентября в МИД Польши заявили, что Варшава поднимет вопрос эксгумации польских жертв Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в ЕС.