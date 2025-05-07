У Ватикані розпочався конклав – 133 кардинали обирають нового папу римського
У Ватикані увечері 7 травня розпочався конклав – 133 кардинали зібралися у Сикстинській капелі, щоб обрати нового папу римського. Про це повідомляє Vatican News.
Процесію очолив не декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре, оскільки він занадто старий, щоб брати участь у конклаві, а П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Паролін також є одним з основних претендентів на посаду наступного папи римського.
Перед початком конклаву кардинали урочисто присягли на дотримання суворої таємниці, порушення якої карається відлученням від церкви.
Після того як присягнув останній з кардиналів Джордж Джейкоб Коовакад, головний церемоніймейстер архиєпископ Дієґо Равеллі урочисто виголосив: "Extra omnes!" (Геть усі!). Усі, хто не бере участі у Конклаві, вийшли із Сикстинської каплиці.
Після конференції головний церемоніймейстер та кардинал-проповідник покинуть Сикстинську каплицю. Потім відбудеться перше голосування, і результати будуть оголошені димом, який з'явиться з комина над капелою.
- Папа римський Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року. Ватикан повідомив, що понтифік помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
- 26 квітня у Ватикані почалася церемонія поховання папи: заупокійна меса за понтифіком тривала півтори години. На церемонію прибуло багато світових лідерів, зокрема перед похороном вперше після суперечки у Білому домі зустрілися президенти Зеленський і Трамп.