У Ватикані розпочався конклав – 133 кардинали обирають нового папу римського

У Ватикані увечері 7 травня розпочався конклав – 133 кардинали зібралися у Сикстинській капелі, щоб обрати нового папу римського. Про це повідомляє Vatican News.

Процесію очолив не декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре, оскільки він занадто старий, щоб брати участь у конклаві, а П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Паролін також є одним з основних претендентів на посаду наступного папи римського.

Перед початком конклаву кардинали урочисто присягли на дотримання суворої таємниці, порушення якої карається відлученням від церкви.

Після того як присягнув останній з кардиналів Джордж Джейкоб Коовакад, головний церемоніймейстер архиєпископ Дієґо Равеллі урочисто виголосив: "Extra omnes!" (Геть усі!). Усі, хто не бере участі у Конклаві, вийшли із Сикстинської каплиці.

Після конференції головний церемоніймейстер та кардинал-проповідник покинуть Сикстинську каплицю. Потім відбудеться перше голосування, і результати будуть оголошені димом, який з'явиться з комина над капелою.