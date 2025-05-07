В Ватикане начался конклав – 133 кардинала выбирают нового папу римского

В Ватикане вечером 7 мая начался конклав – 133 кардинала собрались в Сикстинской капелле, чтобы избрать нового папу римского. Об этом сообщает Vatican News.

Процесс возглавил не декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, поскольку он слишком стар, чтобы участвовать в конклаве, а Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана. Паролин также является одним из основных претендентов на должность следующего папы римского.

Перед началом конклава кардиналы торжественно поклялись на соблюдение строжайшей тайны, нарушение которой карается отлучением от церкви.

После того как присягнул последний из кардиналов Джордж Джейкоб Коовакад, Главный церемониймейстер архиепископ Диего Равелли торжественно произнес: "Extra omnes!" (Долой все!). Все не участвующие в Конклаве вышли из Сикстинской часовни.

После конференции Главный церемониймейстер и кардинал-проповедник покинут Сикстинскую часовню. Затем состоится первое голосование, и результаты будут объявлены дымом, который появится из трубы над часовней.