У Євросоюзі нагадали про ордер на арешт Путіна: Усі зобов'язані виконувати

Євросоюз нагадав країнам, які ратифікували Римський статут, про їх обов'язки

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Євросоюз закликав країни, які ратифікували Римський статут, дотримуватися своїх обов'язків та виконувати видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт, зокрема стосовно російського диктатора Володимира Путіна. З такою заявою члени ЄС виступили на засіданні Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

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"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, зокрема проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", – йдеться в документі.

В заяві також сказано, що країни ЄС досі "глибоко стурбовані" долею українців, яких незаконно депортували до РФ та Білорусі, або перемістили на тимчасово окуповані території. Зокрема, йдеться про дітей. Євросоюз закликав диктаторів цих країн негайно повернути українців до дому.

Окрім цього, в заяві вимагають від Росії негайно звільнити всіх осіб, яких незаконно позбавили волі. В тому числі й трьох співробітників ОБСЄ – Вадима Голду, Максима Петрова і Дмитра Шабанова, яких "свавільно затримали" в Донецьку та Луганську у квітні 2022 року під час виконання офіційних обов'язків.

У ЄС підкреслили, що і далі твердо підтримують "справедливий та сталий мир" в Україні, а також поважають суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до Статуту ООН.

"Ми закликаємо агресора, Росію, негайно припинити свою агресивну війну та повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві.