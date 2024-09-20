В Евросоюзе напомнили об ордере на арест Путина: Все обязаны выполнять
Евросоюз призвал страны, ратифицировавшие Римский устав, придерживаться своих обязанностей и выполнять выданные Международным уголовным судом ордера на арест, в частности, в отношении российского диктатора Владимира Путина. С таким заявлением члены ЕС выступили на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, передает Укринформ.
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"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МКС", – говорится в документе.
В заявлении также сказано, что страны ЕС до сих пор "глубоко обеспокоены" судьбой украинцев, незаконно депортированных в РФ и Беларусь, или перемещенных на временно оккупированные территории. В частности, речь идет о детях. Евросоюз призвал диктаторов этих стран немедленно вернуть украинцев домой.
Кроме этого, в заявлении требуют от России немедленно освободить всех лиц, которых незаконно лишили свободы. В том числе и троих сотрудников ОБСЕ – Вадима Голду, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова, которых "своевольно задержали" в Донецке и Луганске в апреле 2022 года во время исполнения официальных обязанностей.
В ЕС подчеркнули, что продолжают твердо поддерживать "справедливый и устойчивый мир" в Украине, а также уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, согласно Уставу ООН.
"Мы призываем агрессора, Россию, немедленно прекратить свою агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении.
- 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и его приспешницы, уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Этот ордер действует пожизненно.
- 21 марта стало известно, что ордер поддержали 40 стран. Они дали деньги суду Гааги на расследование. Но некоторые страны отказались от выполнения своих обязанностей или начали искать пути невыполнения – Венгрия, Южная Африка.
- 20 марта 2024 года глава МУС пообещал привлечь Путина к ответственности.
- 25 июня 2024 года МКС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Их признали ответственными за военные преступления против Украины.
- 30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что его не арестуют по ордеру МУС. В стране свой поступок объяснили тем, что "зависят от нефтепродуктов и электроэнергии" из РФ.