В Евросоюзе напомнили об ордере на арест Путина: Все обязаны выполнять

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Евросоюз призвал страны, ратифицировавшие Римский устав, придерживаться своих обязанностей и выполнять выданные Международным уголовным судом ордера на арест, в частности, в отношении российского диктатора Владимира Путина. С таким заявлением члены ЕС выступили на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, передает Укринформ.

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"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МКС", – говорится в документе.

В заявлении также сказано, что страны ЕС до сих пор "глубоко обеспокоены" судьбой украинцев, незаконно депортированных в РФ и Беларусь, или перемещенных на временно оккупированные территории. В частности, речь идет о детях. Евросоюз призвал диктаторов этих стран немедленно вернуть украинцев домой.

Кроме этого, в заявлении требуют от России немедленно освободить всех лиц, которых незаконно лишили свободы. В том числе и троих сотрудников ОБСЕ – Вадима Голду, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова, которых "своевольно задержали" в Донецке и Луганске в апреле 2022 года во время исполнения официальных обязанностей.

В ЕС подчеркнули, что продолжают твердо поддерживать "справедливый и устойчивый мир" в Украине, а также уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, согласно Уставу ООН.

"Мы призываем агрессора, Россию, немедленно прекратить свою агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении.