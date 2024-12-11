У Запоріжжі вже шестеро загиблих та 22 постраждалих, двох врятували з-під завалів – фото

Внаслідок удару зруйновано будівлю приватної клініки та розташоване поруч кафе, поранено 22 людини

Фото: Іван Федоров/Telegram

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю, якого Росія завдала вдень 10 грудня, зросла до шести. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

На ранок 11 грудня відомо, що 22 людини дістали поранення, шестеро – загинули внаслідок російської атаки на місто.

Уночі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які самі додзвонилися до ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вибухи у Запоріжжі лунали близько 15:03, перед цим військові попереджали про загрозу застосування балістики. Внаслідок удару зруйновано будівлю приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки й автомобілі.

6 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 10 людей. Ще майже три десятки отримали поранення.

Станом на 8 грудня у лікарнях перебувають 12 постраждалих, серед них дві дитини. Троє чоловіків у важкому стані.

Криміналісти за допомогою ДНК-дослідження ідентифікували тіла сімох людей, загиблих від авіаційного удару 6 грудня.