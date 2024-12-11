В Запорожье уже шестеро погибших и 22 пострадавших, двоих спасли из-под завалов – фото

В результате удара разрушено здание частной клиники и расположенное рядом кафе, ранены 22 человека

Фото: Иван Федоров/Telegram

Число погибших в результате удара по Запорожью, который Россия нанесла днем 10 декабря, возросло до шести. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

На утро 11 декабря известно, что 22 человека получили ранения, шестеро погибли в результате российской атаки на город.

Ночью спасатели достали из-под завалов двух женщин, которые сами дозвонились в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Взрывы в Запорожье звучали около 15:03, перед этим военные предупреждали об угрозе применения баллистики. В результате удара разрушено здание частной клиники и расположенное рядом с кафе. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.

6 декабря россияне ударили по Запорожью. В результате атаки погибли 10 человек. Еще почти три десятка получили ранения.

По состоянию на 8 декабря в больницах находятся 12 пострадавших, в том числе два ребенка. Трое мужчин в тяжелом состоянии.

Криминалисты с помощью ДНК-исследования идентифицировали тела семи человек, погибших от авиационного удара 6 декабря.